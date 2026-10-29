Виновнику смертельного ДТП под Богословкой вынесли приговор

56-летнему виновнику смертельного ДТП, случившегося 26 ноября прошлого года на трассе Р-158 под Богословкой, вынесли приговор.

Суд установил, что мужчина находился под действием лекарств, из-за чего не смог в ясную погоду правильно оценить интенсивность потока на дороге. На автовозе Mercedes с полуприцепом Lohr он при скорости 85 км/ч и пошел на обгон в неположенном месте.

Тяжелая машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась сначала с ВАЗ-2115 под управлением 84-летнего пенсионера, а потом врезалась в прицеп Robuste грузовика Iveco.

От полученных травм водитель легкового автомобиля умер на месте. Его 75-летняя супруга, сидевшая на пассажирском месте, скончалась чуть позже в больнице.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся, возместил моральный ущерб потерпевшим - дочери и сыну погибших - в общей сумме 600 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Виновника ДТП приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишили водительских прав на 2,5 года. С организации, в которой он работал, взыскали в пользу потерпевших также 6 000 000 рублей.