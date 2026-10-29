Житель Городищенского района выманил у знакомой 45 млн рублей

Криминал

Житель Городищенского района выманил у знакомой 45 млн рублей
Печать
Max

В Кузнецке 52-летнего жителя Городищенского района осудили за мошенничество в особо крупном размере. Он выманил у предпринимательницы десятки миллионов рублей.

Суд установил: мужчина просил в долг у знакомой из Сосновоборского района с мая по ноябрь 2023 года якобы для развития своего бизнеса по продаже мясной продукции. Они встречались в Кузнецке, где предпринимательница передавала ему деньги, уверенная, что вернет их с процентами.

Всего мужчина взял у нее более 45 млн рублей. Отдал он лишь часть суммы.

«Общий размер причиненного ущерба превысил 31,6 млн рублей», - уточнили в Пензенской областной прокуратуре.

Подсудимый признал вину и вернул потерпевшей весь долг. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество кузнецк предприниматель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!