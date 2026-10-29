Житель Городищенского района выманил у знакомой 45 млн рублей

В Кузнецке 52-летнего жителя Городищенского района осудили за мошенничество в особо крупном размере. Он выманил у предпринимательницы десятки миллионов рублей.

Суд установил: мужчина просил в долг у знакомой из Сосновоборского района с мая по ноябрь 2023 года якобы для развития своего бизнеса по продаже мясной продукции. Они встречались в Кузнецке, где предпринимательница передавала ему деньги, уверенная, что вернет их с процентами.

Всего мужчина взял у нее более 45 млн рублей. Отдал он лишь часть суммы.

«Общий размер причиненного ущерба превысил 31,6 млн рублей», - уточнили в Пензенской областной прокуратуре.

Подсудимый признал вину и вернул потерпевшей весь долг. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.