01.08.2019 | 20:36

В четверг, 1 августа, в Нижнем Ломове задержали 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 24-летней сожительницы.

Трагедия произошла в Нижнем Ломове в ночь с 27 на 28 июля в квартире злоумышленника. Мужчина поссорился с подругой, множество раз ударил ее ножом в спину, руки, ноги и один – в грудь. От этой раны жертва скончалась на месте.

Совершив убийство, преступник скрылся. Его объявили в розыск и через несколько дней нашли.

«В настоящее время он доставлен сотрудниками полиции в нижнеломовский межрайонный следственный отдел для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.