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Криминал | Предполагаемого убийцу, пустившегося в бега, задержали в Нижнем Ломове

01.08.2019|20:36
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В четверг, 1 августа, в Нижнем Ломове задержали 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 24-летней сожительницы.

Трагедия произошла в Нижнем Ломове в ночь с 27 на 28 июля в квартире злоумышленника. Мужчина поссорился с подругой, множество раз ударил ее ножом в спину, руки, ноги и один – в грудь. От этой раны жертва скончалась на месте.

Совершив убийство, преступник скрылся. Его объявили в розыск и через несколько дней нашли.

«В настоящее время он доставлен сотрудниками полиции в нижнеломовский межрайонный следственный отдел для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|01.08.2019 20:47|

Утром еще.

Гость|01.08.2019 21:13|

Его вечером поймали! Около 5

Имя: Гость
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