09.08.2019 | 15:20

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 56-летней горожанки, которая укусила, ударила и оскорбила полицейского.

Инцидент случился вечером 22 июля на улице Калинина. Правоохранители задержали 57-летнего мужа пензячки по месту жительства за мелкое хулиганство. Действия участкового, потребовавшего проследовать в отдел полиции для составления протокола, вызвали недовольство женщины.

«Она высказала оскорбления в адрес последнего, а также укусила участкового за кисть руки, ударила кулаком в область правой руки и оцарапала ладонь правой руки. Противоправные действия подозреваемой были пресечены полицейскими», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.