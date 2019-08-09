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Криминал | Вступившаяся за мужа пензячка укусила и оскорбила полицейского

09.08.2019|15:20
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В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 56-летней горожанки, которая укусила, ударила и оскорбила полицейского.

Инцидент случился вечером 22 июля на улице Калинина. Правоохранители задержали 57-летнего мужа пензячки по месту жительства за мелкое хулиганство. Действия участкового, потребовавшего проследовать в отдел полиции для составления протокола, вызвали недовольство женщины.

«Она высказала оскорбления в адрес последнего, а также укусила участкового за кисть руки, ударила кулаком в область правой руки и оцарапала ладонь правой руки. Противоправные действия подозреваемой были пресечены полицейскими», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|09.08.2019 15:37|

Какие агрессивные пошли бабульки.

Гость|09.08.2019 15:40|

Участкового Зябирова (Ахуны) никто не кусает. С шинками он не борется, воров и хулиганов крышует.

Гость|09.08.2019 15:48|

Гость писал(a):

С шинками он не борется, воров и хулиганов крышует.
Рекомендация в партию?

Гость|09.08.2019 15:56|

Так бы голосовать ходили

Гость|09.08.2019 15:58|

Буртаски мнят себя королева, которые не должны отвечать за последствия.

Гость|09.08.2019 16:04|

Вы, гражданочка, будьте детальны. Адреса шинков? Фамилии воров и хулиганов, где и когда они что совершили? Сообщите факты.

Гость|09.08.2019 16:08|

молодец тётенька не дала суженого на расправу упырю. Теперь мужик обязан козлёнка за левую клешню покусать.

Имя: Гость
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