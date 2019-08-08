08.08.2019 | 16:42

В Пензенской области вынесли приговор 35-летнему жителю Чаадаевки Городищенского района, который убил престарелую мать своей 48-летней подруги.

Это произошло вечером 20 мая. Мужчина, полгода живший у своей возлюбленной в Бессоновке, попросил у нее денег на спиртное. До этого они вместе выпивали и решили продолжить застолье. Своих средств у сельчанки не было, и она обратилась к матери. Но та отказала.

Разозлившись, мужчина схватил нож и приставил к шее сожительницы, угрожая убийством. 87-летняя женщина попыталась защитить дочь, стала разнимать их, оскорблять агрессора и получила удар ножом в живот, от которого скончалась на месте.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ее смерть наступила от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложнившегося острой кровопотерей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали в тот же день. Приехавшие на вызов полицейские заметили на улице человека, который вел себя странно, и усадили его в машину. Позже выяснилось, что он причастен к преступлению.

Во время следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей.

В итоге ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.