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Криминал | В Бессоновке осудили мужчину, который зарезал мать своей подруги

08.08.2019|16:42
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В Пензенской области вынесли приговор 35-летнему жителю Чаадаевки Городищенского района, который убил престарелую мать своей 48-летней подруги.

Это произошло вечером 20 мая. Мужчина, полгода живший у своей возлюбленной в Бессоновке, попросил у нее денег на спиртное. До этого они вместе выпивали и решили продолжить застолье. Своих средств у сельчанки не было, и она обратилась к матери. Но та отказала.

Разозлившись, мужчина схватил нож и приставил к шее сожительницы, угрожая убийством. 87-летняя женщина попыталась защитить дочь, стала разнимать их, оскорблять агрессора и получила удар ножом в живот, от которого скончалась на месте.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ее смерть наступила от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложнившегося острой кровопотерей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали в тот же день. Приехавшие на вызов полицейские заметили на улице человека, который вел себя странно, и усадили его в машину. Позже выяснилось, что он причастен к преступлению.

Во время следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей.

В итоге ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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