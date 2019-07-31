Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  71.38  |  $  64.12
 

Криминал | В Пензе полиция изъяла у мужчины 48 000 пачек нелегальных сигарет

31.07.2019|15:41
Печать

Несудим, но судим будешь - так распорядилась судьба в отношении гражданина по фамилии Белый, на которого было заведено уголовное дело. Мужчина собирался распространить сигареты, количество которых почти равняется населению Пензы.

«Разместил и хранил с целью сбыта в нежилом помещении, в гаражном боксе, а также в своем легковом автомобиле порядка 48 000 пачек немаркированных табачных изделий стоимостью более 5 500 000 рублей, что является особо крупным размером», - сообщил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Максим Ульянкин.

Сотрудники полиции партию нелегальных сигарет обнаружили и изъяли.

«Помимо пачек, в автомобиле были изъяты денежные средства, принадлежащие Белому, в размере 1 100 000 рублей, на которые в целях обеспечения взыскания штрафа был наложен арест. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Арест на денежные средства, изъятые у Белого, сохранен в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа», - добавил Максим Ульянкин.

Сигареты подлежат уничтожению. Приговор в отношении табачного бизнесмена вступил в законную силу.

0
0
0
0
 
Гость|31.07.2019 18:49|

penzainform.ru писал(a):

Сигареты подлежат уничтожению
Кем и как?

Гость|31.07.2019 19:49|

Гость писал(a):

Сигареты подлежат уничтожению

Кем и как?

В другом нелегальном магазине, например на ул.Кижеватова

Гость|31.07.2019 19:54|

Хотел сам скурить, и не дали!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!