31.07.2019 | 15:41

Несудим, но судим будешь - так распорядилась судьба в отношении гражданина по фамилии Белый, на которого было заведено уголовное дело. Мужчина собирался распространить сигареты, количество которых почти равняется населению Пензы.

«Разместил и хранил с целью сбыта в нежилом помещении, в гаражном боксе, а также в своем легковом автомобиле порядка 48 000 пачек немаркированных табачных изделий стоимостью более 5 500 000 рублей, что является особо крупным размером», - сообщил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Максим Ульянкин.

Сотрудники полиции партию нелегальных сигарет обнаружили и изъяли.

«Помимо пачек, в автомобиле были изъяты денежные средства, принадлежащие Белому, в размере 1 100 000 рублей, на которые в целях обеспечения взыскания штрафа был наложен арест. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Арест на денежные средства, изъятые у Белого, сохранен в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа», - добавил Максим Ульянкин.

Сигареты подлежат уничтожению. Приговор в отношении табачного бизнесмена вступил в законную силу.