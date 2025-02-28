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Город

«Рисан» запустил программу привилегий для жителей

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Программа привилегий для жителей домов строительной группы «Рисан» позволяет совершать выгодные покупки и пользоваться услугами партнеров, а также инвестировать и приобретать недвижимость на особых условиях.

Можно выделить три основных направления, которые предоставляются жителям.

Во-первых, всем независимо от проекта и даты покупки доступны скидки у партнеров. Чтобы воспользоваться ими, достаточно пройти регистрацию по лицевому счету квартиры на сайте risan-penza.ru в разделе «Клуб привилегий». Просто посмотреть перечень можно без регистрации.

«Рисан» запустил программу привилегий для жителей

Ранее эти преимущества были доступны только новоселам, а теперь - всем без исключения собственникам.

Во-вторых, жители «Рисана» могут бесплатно воспользоваться помощью при продаже старой квартиры, чтобы приобрести новую. Программа трейд-ин позволяет быстрее, легче и спокойнее улучшить жилищные условия и купить помещения попросторнее или в одном из более современных проектов. Она распространяется как на сданные, так и на строящиеся дома.

В-третьих, это специальные возможности при приобретении следующей квартиры.

Программа «Рисан Привилегии» действует для лояльных клиентов, которые купили квартиру стоимостью более 5 млн рублей в бизнес-классе с 11 декабря 2023 года.

В частности, предоставляется возможность забронировать лоты до официального старта продаж в новых проектах, а также приобрести квартиры, кладовые и машино-места по специальным ценам.

Узнать подробнее о «Рисан Привилегиях» можно в отделе продаж «Рисана» по телефону 51-51-51 или у персонального менеджера.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

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