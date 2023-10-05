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Город

«Рисан» представил новый сервис для премиального дома

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Строительная группа «Рисан» разработала новый сервис для обслуживания своего первого премиального жилого комплекса Holms Residence и представила его на закрытой презентации в органном зале филармонии.

Генеральный директор Сергей Лисовол заявил, что дом будет сдан значительно раньше намеченного срока - строители поддерживают высокий темп.

Обслуживанием резиденции Holms будет заниматься сразу несколько профильных организаций, входящих в экосистему «Рисана». Роскошное озеленение, водоочистка, центральное кондиционирование - множество деталей требуют особенного внимания. Однако жителям не придется разбираться, кто за что отвечает: обеспечивать комфорт и координировать все службы будет «Рисан Ассистент».

Хотя дом еще строится, команда активно формируется и обучается. Подбору персонала уделяется отдельное внимание - он должен быть безупречно вежливым и радушным, готовым помочь резидентам по их просьбам. Руководство новой компании в структуре «Рисана» намерено организовать сервис в Holms Residence, как в пятизвездочном отеле.

С учетом мнения резидентов формируются регламенты работы и правила пользования сервисами - в новом проекте девелопер создает атмосферу закрытого клуба.

Напомним, на первом этаже жилого комплекса находятся частный тренажерный зал с панорамным остеклением основной части и залом для групповых тренировок, массажный кабинет, комната для вечеринок, груминг-комната для ухода за питомцами, 700-метровый холл с лобби-баром и роялем, а также привычные колясочные и велосипедные.

Также спикеры на мероприятии рассказали о технических особенностях дома.

Например, у жителей будет фильтрованная горячая и холодная вода, что важно в период ремонтных работ на городских сетях, а еще в квартиры будет подаваться питьевая вода, прошедшая обратный осмос и последующую дополнительную минерализацию.

Также внимание на презентации уделили окнам и витражам с алюминиевым профилем, которые будут использоваться в резиденции: они отличаются повышенным качеством и долговечностью, а стекла с особенным напылением будут снижать нагревание квартиры летом и потери тепла зимой.

Кроме того, гостям рассказали о центральном кондиционировании в жилом комплексе, эстетичных фасадах и дизайнерских лифтах мирового производителя.

Узнать больше о жилом комплексе можно на сайте и на консультации в офисе продаж строительной группы «Рисан» на улице Мира, 44. Телефон 51-51-51.

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