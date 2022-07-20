«Рисан» помогает пензенцам купить квартиры в Москве

20.07.2022 | 12:27

Строительная группа «Рисан» c июля начала продавать московскую недвижимость. Это новое предложение помогает жителям Пензы и области приобрести квартиры и апартаменты в столице в комфортной обстановке и не беспокоясь за надежность сделки.

В 2021 году «Рисан» стал партнером группы компаний «Основа», а теперь реализует квартиры в шести жилых комплексах в разных районах Москвы: метро Кунцевская, Калужская, Водный стадион, Владыкино, а также в районе строящейся станции Физтех и на МЦК Коптево.

Все проекты «Основы» отличаются продуманным благоустройством дворов, концептуальным озеленением, обширными возможностями для отдыха, игр и спорта. Представлены такие необычные решения как Sky patio - террасы на высоких этажах. Часть проектов находятся на стадии котлована и идеальны для вложения средств.

«Рисан» взвешенно подошел к выбору партнера, понимая, что от его работы будет зависеть репутация. Поэтому руководство пензенской компании решило сотрудничать с опытным девелопером, за надежность которого готово ручаться. Предлагая своим клиентам объекты «Основы», «Рисан» выступает гарантом добросовестности застройщика и чистоты сделки.

Благодаря партнерству стоимость квартир будет такой же, как при приобретении недвижимости напрямую у застройщика. Разница в том, что осуществить сделку можно в офисе в Пензе и получить консультации лично. В ряде случаев цена на жилье в столице оказывается весьма демократичной.

Пензенские менеджеры могут рассказать о каждом проекте в деталях, потому что глубоко погружены в тему. Они бывали на строительных площадках и получали ответы на вопросы от топ-менеджеров «Основы», а также постоянно находятся на прямой связи с коллегами.

Начало продаж квартир в Москве стало ответом на запрос клиентов, которые интересуются инвестициями или мечтают о переезде в столицу.

Записаться на консультацию можно по телефону 51-51-51.