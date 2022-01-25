Город

«Татлин-фест» в Пензе впервые пройдет при поддержке «Рисана»

Печать

Международный фестиваль архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и школьников «Татлин» пройдет в Пензе в 19-й раз, с 14 по 18 февраля.

В нем традиционно принимают участие ученики 8-11-х классов, студенты архитектурно-строительных колледжей и специализированных вузов.

В этом году «Татлин-фест» объединит 700 юных архитекторов и дизайнеров из пяти стран: России, Израиля, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана.

Будет представлено около 30 регионов РФ: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Удмуртия, ХМАО-Югра, Чувашия, Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан. В фестивале примут участие и пензенские ребята.

Организатор международного фестиваля - Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

«По форме это серия олимпиад и конкурсов для талантливых школьников и студентов Российской Федерации. Но, по сути, у нас каждый раз получается настоящий творческий праздник. И очень радует, что число участников фестиваля год от года увеличивается», - пояснил ректор вуза Сергей Болдырев.

Впервые событие состоится при поддержке спонсора - им стала строительная группа «Рисан».

«У СГ «Рисан» есть важная особенность, которая очень соответствует духу фестиваля. Каждый ее новый объект непременно становится уникальным, непохожим на другие. В творческих работах участников олимпиады имени В. Е. Татлина мы видим то же самое: уникальность, неповторимость, новаторство, умение идти по непроторенной тропе», - добавил Сергей Болдырев.

Гендиректор компании Сергей Лисовол выразил уверенность, что поддержка фестиваля позволит привлечь специалистов в строительную отрасль.

«Можно сказать, помогая строительному университету, «Рисан» инвестирует в будущее на несколько лет вперед. Надеемся, для многих участников фестиваль станет дополнительным стимулом связать свою жизнь со строительством, а кто-то в дальнейшем даже окажется в нашей команде», - пояснил он.

Сергей Лисовол поблагодарил ПГУАС за подготовку значительной части специалистов «Рисана» в разные годы и отметил, что сам является выпускником этого вуза, поэтому поддержка фестиваля особенно приятна.

Фестиваль будет проходить в комбинированном формате: часть событий в режиме онлайн, другие - на базе вуза, третьи - в Центре культуры и досуга. Именно в ЦКИД будет организована выставка работ участников олимпиады. 15-18 февраля с 9:00 до 18:00 посмотреть на их творчество сможет любой желающий - при соблюдении требований безопасности.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте