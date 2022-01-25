«Татлин-фест» в Пензе впервые пройдет при поддержке «Рисана»

25.01.2022 | 17:17

Международный фестиваль архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и школьников «Татлин» пройдет в Пензе в 19-й раз, с 14 по 18 февраля.

В нем традиционно принимают участие ученики 8-11-х классов, студенты архитектурно-строительных колледжей и специализированных вузов.

В этом году «Татлин-фест» объединит 700 юных архитекторов и дизайнеров из пяти стран: России, Израиля, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана.

Будет представлено около 30 регионов РФ: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Удмуртия, ХМАО-Югра, Чувашия, Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан. В фестивале примут участие и пензенские ребята.

Организатор международного фестиваля - Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

«По форме это серия олимпиад и конкурсов для талантливых школьников и студентов Российской Федерации. Но, по сути, у нас каждый раз получается настоящий творческий праздник. И очень радует, что число участников фестиваля год от года увеличивается», - пояснил ректор вуза Сергей Болдырев.

Впервые событие состоится при поддержке спонсора - им стала строительная группа «Рисан».

«У СГ «Рисан» есть важная особенность, которая очень соответствует духу фестиваля. Каждый ее новый объект непременно становится уникальным, непохожим на другие. В творческих работах участников олимпиады имени В. Е. Татлина мы видим то же самое: уникальность, неповторимость, новаторство, умение идти по непроторенной тропе», - добавил Сергей Болдырев.

Гендиректор компании Сергей Лисовол выразил уверенность, что поддержка фестиваля позволит привлечь специалистов в строительную отрасль.

«Можно сказать, помогая строительному университету, «Рисан» инвестирует в будущее на несколько лет вперед. Надеемся, для многих участников фестиваль станет дополнительным стимулом связать свою жизнь со строительством, а кто-то в дальнейшем даже окажется в нашей команде», - пояснил он.

Сергей Лисовол поблагодарил ПГУАС за подготовку значительной части специалистов «Рисана» в разные годы и отметил, что сам является выпускником этого вуза, поэтому поддержка фестиваля особенно приятна.

Фестиваль будет проходить в комбинированном формате: часть событий в режиме онлайн, другие - на базе вуза, третьи - в Центре культуры и досуга. Именно в ЦКИД будет организована выставка работ участников олимпиады. 15-18 февраля с 9:00 до 18:00 посмотреть на их творчество сможет любой желающий - при соблюдении требований безопасности.