Jazz May: программа, артисты, подарки от «Рисан»

19.05.2021 | 14:16

Х международный музыкальный фестиваль Jazz May будет проходить в Пензе с 21 по 23 мая. Его партнером в этом году выступила строительная группа «Рисан».

Это любимое событие для многих пензенцев, без которого уже трудно представить май. Праздник, который позволяет послушать джаз под открытом небом и на современной концертной площадке. На фестивале уже несколько лет ценители хорошей музыки встречаются со старыми друзьями и находят новых, заполняют галерею телефона сочными и яркими фотографиями, гуляют босиком по газону, заряжаются драйвом и духом свободы.

Программа фестиваля состоит из нескольких частей. Самая массовая - под открытым небом, здесь выступят пензенские коллективы и артисты из разных городов, например Oleg Maximov Quartet из Ростова-на-Дону, Ocean Jazz Band из Самары и биг-бенд «Обертон» из Саратова.

Вечерняя программа пройдет в киноконцертном зале «Пенза». Здесь заявлены, в частности, шоукейс джазового лейбла Rainy Days, квинтет Сергея Долженкова, Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew, Дмитрий Селипанов и OpenSound Orchestra, а также Сергей Манукян.

Кроме того, запланированы творческие и познавательные площадки, лекции и мастер-классы. Например, можно будет заняться йогой, научиться танцам или сыграть в настольную экоигру.

Открытая площадка вновь разместится на Юбилейной площади. Многие любят приходить на Jazz May на целый день - очень кстати придется зона отдыха строительной группы «Рисан». Для тех, кто ее посетит, компания приготовила сюрпризы.

Всем гостям фестиваля предлагается сделать фото в арт-локации, опубликовать в ленте Instagram с хештегами #РисанЗвучит и #РисанПенза и отметить в описании аккаунт @risan_penza.

После фестиваля на память о счастливых майских днях трем счастливчикам строительная компания подарит приятные призы: укулеле, умную колонку или годовую подписку на музыкальный сервис. Полные условия опубликованы на сайте «Рисан».