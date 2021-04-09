Благоустройство «Новых садов» рассчитано на людей разного возраста

09.04.2021 | 13:40

Архитектурное бюро «Вещь!» спроектировало завершающую часть благоустройства жилого комплекса «Новые сады» от строительной группы «Рисан» такой, чтобы она понравилась жителям разного возраста.

Тема взаимодействия разных поколений и интересов отражена даже в формах пространства. Функциональные зоны территории предлагается соединить «расплавленными» линиями, отражающими саму форму времени, его течение и постоянное движение.

Светло-серая и оранжевая тротуарная плитка, резиновое покрытие таких же цветов дополнят и подчеркнут теплые светлые тона фасада дома. Преобладающая часть элементов благоустройства будет сделана из дерева и останется в приятных натуральных оттенках.

Перед 5-м домом жилого комплекса появятся дополнительные игровые элементы для малышей и школьников: большая песочница и комплекс для лазания с горкой, геопластика, балансир и качалки. По краям детской зоны размещены места для родителей, чтобы они могли спокойно читать книгу или пить кофе, присматривая за детьми. Часть из них будет с навесами для солнца.

В другой части двора будет зона воркаута. Жители смогут заниматься спортом на свежем воздухе, просто выйдя из дверей дома и не тратя времени на дорогу.

На периферию вынесена зона тихого отдыха - солярий с лежаками и так полюбившиеся жителям качели для взрослых, подчеркнутые диодной подсветкой по периметру. В самом дворе установят более 15 фонарей.

Большое внимание уделено насаждениям. Двор планируется сделать очень зеленым как продолжение «Парка Времен», с которым он соседствует. Ботаническое оформление будет многоуровневым. Во дворе высадят взрослые деревья пяти видов: серебристые клены, липы, ивы, березы и ели. Дополнят озеленение кустарники (сирень и кизильник), а также цветники из многолетников, отделяющие друг от друга функциональные зоны двора.

Благоустройство будет сдано вместе с финальным домом жилого комплекса. Сейчас работы ведутся уже на уровне 14-го этажа. Доступны квартиры разных планировок (от студий до 3-комнатных) и площадью от 39,8 до 91,9 кв. м.

Подобрать оптимальный вариант поможет персональный менеджер по телефону 51-51-51, а выбрать вариант ипотеки с учетом действия льготной программы - ипотечный брокер.