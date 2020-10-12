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Автохамы

В Пензе «Приора» устроила заезд по встречной полосе

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В Пензе водитель автомобиля «Лада-Приора» устроил заезд по встречной полосе. Инцидент произошел около 9:00 в субботу, 10 октября, на улице Измайлова (в районе дома № 21а).

Видеозапись, на которой зафиксировано нарушение, опубликовал один из участников группы «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители». «Даже и сказать нечего», - констатировал автор ролика.

На кадрах запечатлена черная «Приора» с госномером У702НА/163, которая объезжает поток попутных машин по полосе, предназначенной для встречного движения. Затора на участке нет, автомобили идут свободно.

В комментариях один из пользователей предположил, что такая манера езды может привести водителя к трагическим последствиям: «Долго ли протянет...».

«Никому же не помешал», «В конституции не написано, что по встречке нельзя ездить!», «Думал, что по МКАДу едет», - сыронизировали другие участники группы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Часто говно хочет пахнуть фиалкой...

Гость||

ЕС, я в новостях! Смимайте исчо!Ваш навеки)))))))))

Гость||

што накинулись как звери на человека, понос его настиг же

Гость||

Гость писал(a):

ЕС, я в новостях! Смимайте исчо!Ваш навеки)
А ведь такая реакция будет на самом деле у этого быдлана. Таких нужно прав лишать пожизненно.

Гость||

Гость писал(a):

А ведь такая реакция будет на самом деле у этого быдлана.
Это помощник прокурора, начало карьеры?

Гость||

Непростой человек за рулем,может себе позволить покласть на все.

Гость||

Тонированный таз. В гей-клуб наверное спешит

Гость||

Ничего страшного,лечится через ДТП с последующей потерей здоровья и свободы.Не надо им мешать.

Имя: Гость
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