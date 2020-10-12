В Пензе «Приора» устроила заезд по встречной полосе

12.10.2020 | 09:59

В Пензе водитель автомобиля «Лада-Приора» устроил заезд по встречной полосе. Инцидент произошел около 9:00 в субботу, 10 октября, на улице Измайлова (в районе дома № 21а).

Видеозапись, на которой зафиксировано нарушение, опубликовал один из участников группы «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители». «Даже и сказать нечего», - констатировал автор ролика.

На кадрах запечатлена черная «Приора» с госномером У702НА/163, которая объезжает поток попутных машин по полосе, предназначенной для встречного движения. Затора на участке нет, автомобили идут свободно.

В комментариях один из пользователей предположил, что такая манера езды может привести водителя к трагическим последствиям: «Долго ли протянет...».

«Никому же не помешал», «В конституции не написано, что по встречке нельзя ездить!», «Думал, что по МКАДу едет», - сыронизировали другие участники группы.