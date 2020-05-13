Житель Пензы пожаловался на водителя, задержавшего его в пути

13.05.2020 | 09:21

Житель Пензы сообщил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о грубом нарушении правил дорожного движения. По словам мужчины, кадры, на которых оно запечатлено, были сделаны 30 апреля в 11:49.

На снимках видно, как водитель автомобиля ВАЗ (госномер Р829КР/58), следовавший по улице Суворова в направлении центра города, повернул через двойную сплошную линию разметки к торговому центру «Суворовский».

«Проблема не в том, что отдельно взятому водителю наплевать на ПДД, которые он нагло нарушает средь бела дня, проблема в том, что он резко остановился посередине полосы, пропуская встречный поток движения, из-за чего всем ТС, которые находились за ним в этот момент, также пришлось прекратить свое движение и дождаться, пока этот баран повернет», - поделился размышлениями читатель «ПензаИнформ», представившийся Владом.

Он также подчеркнул, что старается ездить по нужным маршрутам за наименьшее возможное время (но с соблюдением ПДД).

«Я знаю, что в этом месте проходят две сплошные линии, которые запрещают разворот и поворот через них, поэтому я выбираю левую полосу, предполагая, что никто в ней не остановится, и я не потеряю время в пути. Если бы в том месте была прерывистая, я бы выбирал правую полосу. Поэтому и бомбит от таких водителей, которые не уважают других участников движения», - признался мужчина.