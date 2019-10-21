21.10.2019 | 09:15

Житель села Засечного Пензенского района пожаловался на своего соседа-автомобилиста.

Мужчина прислал фотографии в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ». По его словам, снимки были сделаны вечером в субботу, 19 октября.

«Владелец Kia Rio (госномер В111СУ/58) припарковал свое авто во дворе дома в с. Засечном, на ул. Механизаторов, 31, нарушая ПДД (п. 1 ст. 12.19 КоАП РФ), перекрыв проезд другим автомобилям, а также подъезду спецтехники», - рассказал читатель портала.

На снимках видно, что машина, припаркованная на изгибе дороги, занимает более половины ширины проезжей части. Для других транспортных средств путь закрыт.

«На фото видно, что места во дворе есть! Неоднократные просьбы жителей дома парковать свое авто по правилам владелец игнорирует», - подчеркнул пензенец.