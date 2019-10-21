Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 окт 2019|09:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Автохамы | В Засечном владелец Kia Rio перекрыл дорогу во дворе дома

21.10.2019|09:15
Печать

Житель села Засечного Пензенского района пожаловался на своего соседа-автомобилиста.

Мужчина прислал фотографии в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ». По его словам, снимки были сделаны вечером в субботу, 19 октября.

«Владелец Kia Rio (госномер В111СУ/58) припарковал свое авто во дворе дома в с. Засечном, на ул. Механизаторов, 31, нарушая ПДД (п. 1 ст. 12.19 КоАП РФ), перекрыв проезд другим автомобилям, а также подъезду спецтехники», - рассказал читатель портала.

На снимках видно, что машина, припаркованная на изгибе дороги, занимает более половины ширины проезжей части. Для других транспортных средств путь закрыт.

«На фото видно, что места во дворе есть! Неоднократные просьбы жителей дома парковать свое авто по правилам владелец игнорирует», - подчеркнул пензенец.

0
0
0
0
 
Гость|21.10.2019 09:28|

Совести нет у человека думает только о себе!

Гость|21.10.2019 09:34|

penzainform.ru писал(a):

«На фото видно, что места во дворе есть! Неоднократные просьбы жителей дома парковать свое авто по правилам владелец игнорирует», - подчеркнул пензенец.
По номеру же видно что В 111 ездит СУ из 58 региона.)))))))

Гость|21.10.2019 09:38|

говорят он из опущенных

Гость|21.10.2019 09:40|

смывка краски на капот - быстро вразумит наглеца!

Гость|21.10.2019 09:50|

penzainform.ru писал(a):

нарушая ПДД (п. 1 ст. 12.19 КоАП РФ), перекрыв проезд другим автомобилям
Ну так вызвал бы ГИБДД, а не на форуме ныл.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!