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Автохамы | Водитель Mitsubishi припарковался на переходе в центре Пензы

11.10.2019|10:02
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Житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии, свидетельствующие о нарушении правил дорожного движения.

По его словам, снимки были сделаны в 16:25 в четверг, 10 октября, на перекрестке улиц Красной и Максима Горького (в районе дворца спорта «Сура»). На фотографиях запечатлен автомобиль Mitsubishi (госномер Р290НЕ/58) с включенными аварийными сигналами, припаркованный на пешеходном переходе рядом с отделением банка.

Соответствующая разметка на этом участке дороги видна лишь частично – около двух третей зебры скрыто под свежим асфальтом. Иномарка стоит как раз там, где разметки нет. Однако это не может служить оправданием для водителя, потому что зона пешеходного перехода обозначена дорожными знаками.

«Это что-то новенькое. Запарковаться на середине дороги на пешеходном переходе и пойти делать свои дела. Денег снять, возможно, даже на штраф», - написал горожанин.

По мнению мужчины, таких водителей стоило бы лишать прав. «А то бед натворит!» - предостерег пензенец.

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Гость|11.10.2019 10:18|

Дебилов в Пензе полно.

Гость|11.10.2019 10:19|

Обычное явление пензенского быдла. Это постоянно в центре. ГИБДД не работает!

Гость|11.10.2019 10:21|

Он же аварийку включил и никому не помешал - все пункты пензенских ПДД выполнены.

Гость|11.10.2019 10:25|

В ГИБДД Пензы одни некомпетентные у.....ки. Вот при дебиле Буйлове более менее нормально было.

Гость|11.10.2019 10:37|

По этому фото ничего не доказуемо, видно что водитель выехал на перекресток, и пропускает других участников движения! А в беспорядке с парковкой в этом месте виновата горадминистрация, организовывающая платные парковки!

Гость|11.10.2019 10:37|

были времена когда Едалов сам выходил дежурить и лично таких хамов наказывал. Тогда на дорогах был порядок.

Гость|11.10.2019 10:41|

Да, с Едаловым ушла целая эпоха, как и с Кузьмичем.

Гость|11.10.2019 10:43|

Два авто на переднем плане также можно смело штрафовать за нарушение правил парковки: ближе 5 метров до и после окончания перекрестка, коим считается переход закругления в прямую линию.

Гость|11.10.2019 10:47|

Гость писал(a):

Два авто на переднем плане также можно смело штрафовать за нарушение правил парковки: ближе 5 метров до и после окончания перекрестка, коим считается переход закругления в прямую линию
Вот ты и сам пдд не знаешь, подтянуть треба.

Остановка запрещена на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части

Гость|11.10.2019 11:01|

Что и требовалось доказать, платные парковки создают полный хаос, трэш и садомию с транспортной обстановкой в городе!

Гость|11.10.2019 11:02|

СТУКАЧИ!!!

Гость|11.10.2019 11:03|

Гость писал(a):

были времена когда Едалов сам выходил дежурить и лично таких хамов наказывал. Тогда на дорогах был порядок.
Просто Едалов в отличии от Курчатова нормальный жесткий мужик,а не тихушная тряпка.

Гость|11.10.2019 11:06|

Ничего не ясно по фотографии, то ли в движении машина, то ли стоит. А указатель поворота виден только с одной стороны, поворачивает значит водитель.

Ежели нет иных доказательств остановки на пешеходном переходе, легко может "прилететь" иск "за клевету" или как там пограмотнее офрмить.

Гость|11.10.2019 11:09|

Гость писал(a):

легко может "прилететь" иск "за клевету" или как там пограмотнее офрмить.
Дача ложных показаний... УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод

Гость|11.10.2019 11:38|

Гость писал(a):

Вот ты и сам пдд не знаешь, подтянуть треба.Остановка запрещена на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части
Ты бы не позорился. Или одна из этих машин - твоя? Ты хоть понимаешь, где начинается и заканчивается край пересекаемой проезжей части? Тебе подсказать? Или еще раз перечитаешь мой предыдущий пост, на в ответе который ты так нелепо выставил себя на всеобщее посмешище?

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Имя: Гость
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