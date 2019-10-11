11.10.2019 | 10:02

Житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии, свидетельствующие о нарушении правил дорожного движения.

По его словам, снимки были сделаны в 16:25 в четверг, 10 октября, на перекрестке улиц Красной и Максима Горького (в районе дворца спорта «Сура»). На фотографиях запечатлен автомобиль Mitsubishi (госномер Р290НЕ/58) с включенными аварийными сигналами, припаркованный на пешеходном переходе рядом с отделением банка.

Соответствующая разметка на этом участке дороги видна лишь частично – около двух третей зебры скрыто под свежим асфальтом. Иномарка стоит как раз там, где разметки нет. Однако это не может служить оправданием для водителя, потому что зона пешеходного перехода обозначена дорожными знаками.

«Это что-то новенькое. Запарковаться на середине дороги на пешеходном переходе и пойти делать свои дела. Денег снять, возможно, даже на штраф», - написал горожанин.

По мнению мужчины, таких водителей стоило бы лишать прав. «А то бед натворит!» - предостерег пензенец.