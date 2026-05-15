На пересечении Окружной и Кижеватова изменили схему движения

В Пензе изменили схему организации дорожного движения на пересечении улиц Окружной и Кижеватова, сообщили в пятницу, 15 мая, в городском управлении ЖКХ.

При движении по Окружной в направлении улицы Дизельной ввели левоповоротную полосу.

«При этом со встречного направления движение в направлении центра может осуществляться с двух полос, а с крайней правой - в направлении улицы Кижеватова», - рассказали в управлении.

Теперь траектория движения в направлении центра смещена. Водителей попросили быть внимательными на данном перекрестке.

«Кто с Кижеватова поворачивает, не ломитесь в крайний ряд вверх по Окружной, будет ДТП», - предупредили автомобилисты в Сети, комментируя нововведение.