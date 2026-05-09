В Сурске подростки под праздничную песню стреляли в фонари

Глас народа

В Сурске Городищенского района подростки, распевая известную песню «День Победы», стреляли из пневматического оружия по лампочкам в фонарях.

Такие кадры опубликовали в городищенской группе во «ВКонтакте» вечером в пятницу, 8 мая. Школьники катались на велосипедах, громко пели и погружали район в темноту.

«Ну что, орлы? На всей улице теперь будем лампочки менять?» - поинтересовался за кадром автор видео, приблизившись к ребятам.

Увидев мужчину, те умолкли и скрылись.

«Родители, объясните, что так делать не нужно», - попросил сурчан автор ролика.

В Пензе в апреле задержали подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в остановочный павильон в Дальнем Арбекове. Оружие он приобрел на маркетплейсе.

