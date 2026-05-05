Посетители МРЭО создали проблему на проспекте Строителей

Каждый день у остановки «Библиотека» на проспекте Строителей творится вакханалия, заявила жительница Пензы. О проблеме она рассказала, написав в обратную связь канала «ПензаИнформ» в MAX.

По словам горожанки, посетители МРЭО ГИБДД по Пензенской области паркуются в первой полосе и полностью перекрывают подъезд к остановке.

«Водители общественного транспорта не могут подъехать, да еще и машины на тебя в момент выхода из транспорта начинают ехать. Пройти для посадки, так же как и для высадки из транспорта, с коляской невозможно и страшно», - рассказала пензячка.

Она считает, что ситуацией срочно должны заняться сотрудники Госавтоинспекции.

«Какой-то минимальный контроль за посетителям МРЭО начнется в конце концов? Машины в 3 ряда, закрывают 2 полосы, ставят на газоны, перекрывают тротуары. Теперь еще и на пешеходном бросают! У нас стоят знаки для красоты?» - возмутилась женщина.