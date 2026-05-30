Пензенцы разделили возмущение депутатов платным туалетом в парке

«Там и платить не за что», «Туалет в ужасном состоянии», - такими словами прокомментировали горожане пост в телеграм-канале PenzaInform о платных кабинках в парке Белинского.

Стоимость посещения одним человеком - 50 рублей. За детей тоже нужно платить.

Услуга, предоставляемая парком, стала предметом обсуждения на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 29 мая. Ее стоимость возмутила депутатов.

«Коллеги, здесь надо разобраться: откуда такая сумма вдруг взялась - 50 рублей? У нас парковка автомобилей дешевле стоит за час», - заявил Владимир Мутовкин.

Пензенцы разделили возмущение народных избранников.

«Действительно, с тремя детьми пару раз в туалет сходить в парке - это уже полтысячи надо. Непонятная логика, конечно. Туалет там к тому же в ужасном состоянии. Естественно, что он должен быть бесплатным, а тем более что и так в парк сходить с детьми очень затратно», «Принципиально внукам скажу под дерево в туалет сходить в знак протеста. Скотство какое-то. Сколько ни был в других городах в парках - всегда туалет бесплатный. Даже на ВДНХ в любой павильон пустят сходить», - написали пользователи.

Пензенцы попросили обосновать такую цену: «На рынке посещение туалета стоит 10-15 р. А в парке он для элиты или с золотой каемочкой?»

По мнению горожан, туалет должен быть бесплатным, поскольку закон «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать покупку одних услуг обязательной покупкой других. В парке имеются летние кафе, как и любое заведение общепита, они обязаны предоставлять бесплатное посещение кабинок.

«Кусты нас просто-таки ожидают», - резюмировал пензенец. «К концу лета по запаху можно будет найти парк», - ответила ему горожанка.