В Пензе на платной парковке под машиной провалился асфальт

В центре Пензы, на платной парковке у ТЦ «Империя» (Московская, 73) провалился асфальт - вместе с машиной, стоявшей там же. Информация появилась в Сети в четверг, 19 марта.

На фото, сделанном очевидцем, заметно, как в образовавшуюся яму ушло левое переднее колесо «Нивы».

«Вот и за что платить? А кто ремонт оплачивать будет?» - поинтересовался горожанин.

Провалившийся асфальт в Пензе уже давно не редкость. В частности, в октябре 2025 года ЧП случилось на проспекте Победы, причем участок на тот момент был со свежим ремонтом.

В июле на улице Мира провал сузил одну из полос дороги в сторону Окружной. За месяц до того дыра в асфальте появилась по соседству - на Ленинградской. Тогда же горожане назвали Пензу «городом ям».

