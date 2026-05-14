В Пензе пройдут состязания по мотокроссу

В субботу, 16 мая, на мотодроме «Сура» в Пензе в 32-й раз пройдут соревнования по мотокроссу на кубок главы города. Мероприятие посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В состязаниях будут участвовать спортсмены из Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской, Самарской областей, Татарстана и Мордовии.

За Сурский край выступят воспитанники Центра детского и юношеского технического творчества и региональной федерации мотоциклетного спорта, рассказал глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Состоятся заезды на мотоциклах младших классов (50, 65, 85 кубов). Также свои умения покажут любители и профессионалы в открытой категории.

По словам Денисова, запланировано кое-что новое - расширенный массовый заезд на питбайках.

Предварительный этап начнется в 10:00. Торжественное открытие соревнований намечено на 12:00.

