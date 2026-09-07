В Заречном планируют создать две новые спортивные площадки

В Заречном около лицея № 230 в следующем году планируют построить сразу 2 новых спортивных объекта. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин в понедельник, 7 сентября.

Одна из локаций - умная воркаут-площадка. На тренажеры нанесут QR-коды, открывающие доступ к просмотру видеоинструкций и программ тренировок. Предусмотрено бесплатное подключение к Wi-Fi.

Второй объект - универсальная площадка для игр в футбол, баскетбол и волейбол. Для болельщиков обустроят трибуны.

Финансирование подготовки бетонного основания для площадок, монтажа освещения, роутеров для Wi-Fi, видеонаблюдения предполагается выделить из городского бюджета. Еще одну долю средств Заречный получит по федеральной программе «Спорт России».

«К строительству приступим весной следующего года. Укладку резинового покрытия и монтаж оборудования произведет подрядчик по контракту с Министерством спорта Пензенской области», - уточнил Алексей Костин.

Обе площадки будут доступны для всех жителей микрорайона, добавил он.