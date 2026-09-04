«Дизель» уступил «Кристаллу» в поволжском дерби

Спорт

«Дизель» уступил «Кристаллу» в поволжском дерби
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В четверг, 3 сентября, в Саратове пензенский «Дизель» начал сезон с Поволжского дерби и проиграл ХК «Кристалл» по буллитам.

В первом периоде голов не было. Во второй двадцатиминутке, на 31-й минуте встречи, счет открыл дизелист Антон Андриянов. Александр Борисенков отправил вторую шайбу в ворота хозяев на 34-й минуте матча.

В третьем периоде хозяева дважды огорчили пензенского голкипера - на 51-й и 54-й минуте встречи. Счет сравнялся, игра перешла в овертайм.

Победителя определила серия буллитов, лучшими оказались саратовцы. «Дизель» проиграл со счетом 2:3.

Следующий матч пензенский клуб сыграет на домашнем льду 7 сентября. Соперник - ХК ЦСК ВВС.

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