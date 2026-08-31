В Каменке завершается обустройство площадки ГТО

В Каменке завершается обустройство новой площадки для выполнения нормативов ГТО. Об этом сообщили в региональном минспорте в понедельник, 31 августа.

Комплекс станет третьим в Каменском районе. Здесь будут заниматься и дети вовремя уроков физкультуры, и взрослые, желающие улучшить физическую форму.

Всего в плане на 2026 год значилось 8 таких объектов: в Пензе, Кузнецке, Заречном, Спасске, в Лунинском, Каменском, Мокшанском и Пензенском районах.

В Кузнецке общедоступную площадку ГТО открыли 26 августа. В июле здесь подготовили основание, завезли резиновое покрытие и оборудование, потом собрали тренажеры.

В Заречном спортобъект пообещали сдать к сентябрю. Готовиться к сдаче нормативов на свежем воздухе смогут учащиеся школы «Максимум», воспитанники центра «Ровесник» и жители ближайших домов.

В Мокшане оборудование смонтировали в конце июля.