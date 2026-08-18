В Пензе пройдет традиционная презентация спортшкол и секций

Спорт

В Пензе пройдет традиционная презентация спортшкол и секций
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️В субботу, 29 августа, на Юбилейной площади в Пензе пройдет традиционная презентация спортивных школ и федераций, различных кружков и секций.

Акция помогает родителям выбрать занятие для ребенка исходя из его интересов. Здесь же можно поговорить с тренерами и педагогами и записаться в группу.

В программу входят также выступления ведущих спортсменов, которые наглядно покажут детям, каких успехов можно добиться.

Мероприятие начнется в 10:00, уточнили в региональном министерстве физкультуры и спорта.

Презентация проводится в областном центре с 2005 года. В последние несколько лет ее организовывали в начале сентября (в 2025-м - 6-го числа, в 2024-м - 1-го, в 2023-м - 2-го, в 2022-м - 3-го).

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