В Кузнецке открыли общедоступную площадку ГТО

Спорт

В Кузнецке открыли общедоступную площадку ГТО
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Обустройство площадки для выполнения нормативов ГТО во дворе школы № 16 (ул. Белинского, 17) в Кузнецке завершено. Об этом сообщили в городской администрации в среду, 26 августа.

В Кузнецке открыли общедоступную площадку ГТО

Локация открыта и для учеников, и для всех жителей микрорайона. Дети и взрослые смогут тренироваться в безопасных условиях.

В Кузнецке открыли общедоступную площадку ГТО

Сдать площадку планировали до конца лета. В июле здесь подготовили основание, завезли резиновое покрытие и оборудование. За прошедшее время смонтировали тренажеры.

В Кузнецке открыли общедоступную площадку ГТО

Место для площадки выбрано по объективным причинам. В одном из самых густонаселенных районов не хватает современных спортивных объектов.

В Кузнецке открыли общедоступную площадку ГТО

Всего на этот год году запланировано возведение 8 таких объектов. Кроме Кузнецка их монтируют в Пензе, Заречном (будет готова к сентябрю), Спасске, в Лунинском, Каменском, Мокшанском и Пензенском районах.

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