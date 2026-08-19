26 августа в Пензе начнется «Кубок Дизеля»

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» готовится к новому сезону. 16 и 18 августа в СЗК «Дизель-Арена» состоялись товарищеские матчи с клубами «Тамбов» и «Кристалл».

Первый матч выиграли тамбовчане (7:3), второй - гости из Саратова (6:3), сообщили в ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями».

Впереди - турнир «Кубок Дизеля», который пройдет на домашнем льду 26-28 августа.

26-го числа пензенцы встретятся с клубом «Южный Урал» из Орска, 27-го - с саратовским «Кристаллом», 28-го - с ЦСК ВВС из Самары.

Предыдущий сезон закончился для «Дизеля» проигрышем «Нефтянику» из Альметьевска на своем льду в апреле. Итогом матча стал счет 4:1 в пользу гостей.