В микрорайоне Ласточкино Гнездо скоро откроют спортплощадку

В микрорайоне Ласточкино Гнездо (поселок Совхоз Заря в Пензе) строят современную спортивную площадку. Посещать ее сможет любой желающий.

Площадь спортзоны - 105 квадратных метров. На ней уложили прорезиненное покрытие, которое снизит риск травм во время тренировок и сделает занятия комфортными в любое время года, сообщили в администрации Октябрьского района.

Здесь уже установлены тренажеры, брусья и лавочки.

Открыть площадку планируют к 1 сентября.

Такую же спортивную зону делают у школы № 59 на улице Вадинской (Терновка) и на Северной Поляне.