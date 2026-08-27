В микрорайоне Ласточкино Гнездо скоро откроют спортплощадку

Спорт

В микрорайоне Ласточкино Гнездо скоро откроют спортплощадку
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В микрорайоне Ласточкино Гнездо (поселок Совхоз Заря в Пензе) строят современную спортивную площадку. Посещать ее сможет любой желающий.

Площадь спортзоны - 105 квадратных метров. На ней уложили прорезиненное покрытие, которое снизит риск травм во время тренировок и сделает занятия комфортными в любое время года, сообщили в администрации Октябрьского района.

В микрорайоне Ласточкино Гнездо скоро откроют спортплощадку

Здесь уже установлены тренажеры, брусья и лавочки.

Открыть площадку планируют к 1 сентября.

Такую же спортивную зону делают у школы № 59 на улице Вадинской (Терновка) и на Северной Поляне.

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