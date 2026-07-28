В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО

Спорт

В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО
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В Мокшане скоро откроется новая площадка для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и тренировок.

В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО

Идут финальные работы по монтажу оборудования, уточнили в областном министерстве физкультуры и спорта.

В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО

Уже установлены тренажеры и инструкции к ним.

В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО

В 2026 году новые площадки ГТО откроются также в Пензе, Кузнецке, Заречном, Спасске, Лунинском, Каменском и Пензенском районах.

В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО

«За первые шесть месяцев 2026 года к выполнению нормативов ГТО приступили более 27 тысяч человек - это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщили в министерстве.

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