В Мокшане завершают монтаж оборудования на площадке ГТО

В Мокшане скоро откроется новая площадка для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и тренировок.

Идут финальные работы по монтажу оборудования, уточнили в областном министерстве физкультуры и спорта.

Уже установлены тренажеры и инструкции к ним.

В 2026 году новые площадки ГТО откроются также в Пензе, Кузнецке, Заречном, Спасске, Лунинском, Каменском и Пензенском районах.

«За первые шесть месяцев 2026 года к выполнению нормативов ГТО приступили более 27 тысяч человек - это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщили в министерстве.