Пензенцев в красных, синих и белых футболках приглашают на велопарад

Жителей и гостей Пензы приглашают принять участие в параде «Триколор», который состоится на Олимпийской аллее в субботу, 22 августа, в День Государственного флага РФ.

В праздничной программе - велопробег, мастер-классы, а также презентация спортивных учреждений и работа зоны детской анимации, сообщили в городской администрации.

Принять участие в велопробеге может каждый желающий, главное - наличие футболки белого, синего или красного цвета.

Регистрация стартует в 10:00, а само событие - в 12:00.

Парад «Триколор» в областном центре проводится ежегодно, традиционное место - Олимпийская аллея. Сотни пензенцев надевают футболки одного из цветов российского флага и преодолевают расстояние на велосипеде или самокате.