Пензенский «Дизель» проиграл в предсезонном турнире

Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл в предсезонном турнире
Печать
Max

В пятницу, 28 августа, пензенский «Дизель» встретился на своем льду с саратовским клубом «Кристалл» в рамках предсезонного турнира «Кубок Дизеля».

В первом периоде голов не было. Во втором дизелист Андрей Болучевский распечатал ворота противника. На перерыв команды разошлись со счетом 1:0 в пользу пензенцев.

В третьем периоде саратовцы забросили в ворота хозяев 3 шайбы. Встреча завершилась проигрышем пензенской команды со счетом 1:3.

Это был последний матч «Кубка Дизеля». В предыдущих двух пензенские хоккеисты одержали победу.

По итогам турнира «Дизель» оказался на 3-м месте. Победителем стал ХК «Южный Урал», на 2-м месте - саратовский «Кристалл», а ЦСК ВВС - на 4-м (клуб проиграл все матчи).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дизель хоккей соревнования
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!