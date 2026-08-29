Пензенский «Дизель» проиграл в предсезонном турнире

В пятницу, 28 августа, пензенский «Дизель» встретился на своем льду с саратовским клубом «Кристалл» в рамках предсезонного турнира «Кубок Дизеля».

В первом периоде голов не было. Во втором дизелист Андрей Болучевский распечатал ворота противника. На перерыв команды разошлись со счетом 1:0 в пользу пензенцев.

В третьем периоде саратовцы забросили в ворота хозяев 3 шайбы. Встреча завершилась проигрышем пензенской команды со счетом 1:3.

Это был последний матч «Кубка Дизеля». В предыдущих двух пензенские хоккеисты одержали победу.

По итогам турнира «Дизель» оказался на 3-м месте. Победителем стал ХК «Южный Урал», на 2-м месте - саратовский «Кристалл», а ЦСК ВВС - на 4-м (клуб проиграл все матчи).