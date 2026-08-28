«Дизель» обыграл самарский ЦСК ВВС в серии буллитов

Спорт

«Дизель» обыграл самарский ЦСК ВВС в серии буллитов
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В четверг, 27 августа, состоялся второй матч предсезонного турнира «Кубок Дизеля». Пензенская команда встретилась на своем льду с самарским клубом ЦСК ВВС.

Счет в мачте открыли во втором периоде - голкипера соперников огорчил пензенец Владимир Бобылев. Гости также забросили шайбу в ворота «Дизеля».

В третьем периоде Владимир Бобылев оформил дубль. За 2 минуты до конца игрового отрезка самарчане сравняли счет. Борьба продолжилась в овертайме.

Победитель определился в серии буллитов. Решающее очко пензенцам принес Николай Майоров. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Дизеля».

Следующая игра состоится 28 августа. Дизелисты встретятся с саратовским ХК «Кристалл».

Первый матч предсезонного турнира «Кубок Дизеля» пензенская команда также выиграла, одолев соперников, ХК «Южный Урал», по буллитам.

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