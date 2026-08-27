«Дизель» выиграл первый матч предсезонного турнира

Спорт

«Дизель» выиграл первый матч предсезонного турнира
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В среду, 26 августа, стартовал предсезонный турнир «Кубок Дизеля». В областном центре пензенская команда встретилась с орским ХК «Южный Урал».

В первом периоде голов не было. Во второй двадцатиминутке счет открыли орчане, однако дизелист Владимир Бобылев сравнял его. Следом пензенец Денис Почивалов вывел команду вперед. На перерыв соперники разошлись со счетом 2:1 в пользу «Дизеля».

В третьем периоде орчане огорчили голкипера хозяев и сравняли счет. В основное игровое время победитель не определился, борьба перешла в овертайм. Он закончился вничью.

Исход встречи решила серия буллитов. Победу дизелистам принес Николай Майоров. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу пензенской команды.

Турнир продолжится 27 августа. Соперником «Дизеля» станет саратовский «Кристалл».

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