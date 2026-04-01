Оставшиеся без билетов болельщики «Дизеля» разозлились на перекупа

В пятницу, 3 апреля, пензенский «Дизель» на своем льду сразится с альметьевским «Нефтяником». Билеты на игру в продаже отсутствуют: их разобрали за несколько часов. После этого в дело вступили перекупщики.

Команды встретятся, чтобы провести шестой матч 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Первый и второй состоялись 22 и 24 марта, «Дизель» в гостях потерпел поражение - 2:4 и 3:4 соответственно. В 3-й и 4-й схватке пензенцы одержали верх - 3:1 и 3:0. Пятый матч пройдет вечером 1 апреля в Альметьевске.

Все игры в Пензе собирают полные трибуны. Цены на билеты демократичные - не дороже 330 рублей. Болельщики раскупают их онлайн в считанные минуты.

Так, на матч 3 апреля продажа открылась в 10:00, к 10:30 билеты закончились. В офлайн-кассе, по словам любителей хоккея, их не было к 15:00.

Болельщики, которым не досталось билетов, обнаружили, что электронные продаются на Avito по 1 000 рублей. «Продам билеты в лучшем секторе на хоккей. Дата: Пятница, 3 апреля 2026 года в 19:00. 1/8 плей-офф ВХЛ Дизель-Нефтяник», - указал автор объявления.

Пензенцы возмутились, утром 1 апреля горожане оставляли в Telegram такие сообщения: «Налицо какая-то нехорошая схема. За такие дела обычно матчи бойкотируют», «Принципиально у таких не брать!», «Билетов в официальной продаже нет, зато на Avito пожалуйста, какие-то перекупы орудуют на ура! Кто-то из менеджеров оптом сливает билеты перекупам? Или как?»

В 10:30 объявление на Avito было снято с публикации.