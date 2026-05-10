Новости о продаже медалей Дениса Аблязина оказались фейком

Сведения о выставленных на продажу медалях Дениса Аблязина, появившиеся в ряде федеральных СМИ, не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам олимпийский чемпион.

«Для всех друзей сообщаю: у меня все хорошо! НЕ ВЕРЬТЕ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ - ЭТО ИХ РАБОТА!» - заявил он в своем профиле во «ВКонтакте».

Денис Аблязин также напомнил об ответственности за распространение ложной информации.

Скандальные материалы появились в Сети 10 мая. Речь в них идет о продаже наград Универсиады-2013 (1 «золото» и 2 «серебра») за 6 млн рублей.

Кроме того, в публикациях говорится о выставленных на торги олимпийских медалях. Золотая оценивается в 100 млн рублей, серебряные - в 30-50 млн, бронзовые - в 15 млн.

«Господа, если вам не о чем писать, пишите о погоде!» - отметил Денис Аблязин.