Третий матч с «Нефтяником» завершился победой «Дизеля»

В пятницу, 27 марта, пензенский «Дизель» в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ сыграл на своем льду третий матч с ХК «Нефтяник» из Альметьевска. За борьбой наблюдали 5 500 зрителей.

Счет открыли гости, отправив шайбу в ворота пензенцев в первом периоде, на 11-й минуте игры. На 16-й дизелист Павел Махановский огорчил голкипера соперников.

Во втором отрезке матча отличился пензенец Антон Андриянов. Он забил гол на 40-й минуте. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «Дизеля».

В последнем периоде, на 53-й минуте встречи, Владислав Лукин закрепил успех пензенской команды. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу дизелистов.

Следующий матч с «Нефтяником» состоится 29 марта в 17:00. Противостояние продолжится до 4 побед одной из команд.

Предыдущие две встречи с этим соперником завершились поражением «Дизеля». 24 марта пензенцы уступили «Нефтянику» в упорной борьбе с минимальной разницей 3:4, 22 марта проиграли со счетом 2:4.

