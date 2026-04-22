В регионе начался отбор участников программы «Земский тренер»

Работники сферы физкультуры и спорта, готовые работать в малых населенных пунктах (до 50 тысяч человек), могут получить выплаты по программе «Земский тренер».

Программа направлена на развитие профильной инфраструктуры и повышение доступности занятий для жителей Пензенской области, пояснили в региональном минспорте.

Отбор на участие в программе проводится на конкурсной основе. Желающие могут подать заявки с 1 мая по 15 июня:

- на электронную почту inform@sport.pnzreg.ru (с пометкой «Земский тренер»);

– обычным письмом по адресу: г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, 30 (каб. 408);

- непосредственно на приеме в минспорта (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

К заявке необходимо приложить:

– заявление и копию паспорта;

– копии документов об образовании, квалификации и участии в спортивных мероприятиях (дипломы, сертификаты и т. д.);

– согласие на обработку персональных данных;

– копии свидетельства ИНН и трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.

Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

Подробный порядок проведения отбора, перечень вакантных должностей и формы документов доступны на сайте областного минспорта.

Программа «Земский тренер» действует с 2026 года. В большинстве регионов участники получают единовременно по 1 млн рублей при заключении договора на 5 лет.