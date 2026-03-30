«Дизель» одержал сухую победу над «Нефтяником»

В воскресенье, 29 марта, пензенский «Дизель» в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ в 4-й раз встретился на своем льду с ХК «Нефтяник» из Альметьевска.

В первом периоде счет открыли хозяева, играя в равенстве. На 17-й минуте игры шайбу забил Олег Погоришный с передачи Дмитрия Сидлярова.

Во втором отрезке, на 36-й минуте игры, «нефтяникам» удалось установить равенство в счете (1:1), но после просмотра видео гол не засчитали. На перерыв команды ушли с результатом 1:0 в пользу «дизелистов».

В третьем периоде, на 42-й минуте встречи, Денис Почивалов с передач Максима Колмыкова и Антона Андриянова удвоил преимущество пензенцев - 2:0.

Альметьевцы упорно старались переломить ситуацию, но преодолеть оборону не смогли. На 58-й минуте они вшестером пошли на штурм - ответом стал бросок Егора Баранова в пустые ворота гостей через 2 минуты.

С сухой победой 3:0 пензенский клуб сравнял счет в серии. Из предыдущих 3 встреч 2 завершились поражением: 22 марта - 2:4, 24-го - 3:4, в 3-й схватке «Дизель» одержал верх - 3:1.