В Пензе пройдет II этап Кубка России по велоспорту-BMX

В Пензенской области пройдут II этап Кубка России и всероссийские соревнования по велоспорту-BMX. Они будут проводиться с 30 апреля по 2 мая на велотреке «Сатурн».

Речь идет о дисциплине «Гонки», уточнили в региональном минспорте.

В состязаниях примут участие представители сборной команды России, юниоры (17-18 лет), а также юные спортсмены в возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет.

Открытие намечено на 14:00 30 апреля, добавили в ведомстве.

В прошлом году велотрек «Сатурн», расположенный в 2-м Виноградном проезде, отремонтировали за счет городского бюджета.

Здесь заменили трибуны для зрителей и судейскую кабину; установили светодиодные светильники; восстановили систему ливневой канализации; заделали бетонные швы трека; нанесли разметку; покрасили забор ВМХ-трассы и стойки с названием; закрепили яркие новые флаги; обновили изоляцию теплотрассы.