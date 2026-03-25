Пензенский «Дизель» уступил «Нефтянику» в упорной борьбе

Пензенский «Дизель» уступил «Нефтянику» в упорной борьбе
Во вторник, 24 марта, хоккеисты пензенского «Дизеля» вновь уступили «Нефтянику» в Альметьевске в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ.

В первом периоде хозяева площадки открыли счет (отличился Максим Быков), а во втором закрепили успех - 2:0 (шайба в копилке Равиля Якупова).

Но ненадолго: через 4 минуты после этого дизелист Денис Почивалов забросил шайбу в ворота соперника, сократив отставание, а в начале последнего основного периода Владислав Лукин сравнял счет - 2:2.

В конце того же игрового отрезка противники обменялись шайбами (мастерство продемонстрировали Даниил Четвериков и Денис Почивалов, оформивший дубль) - 3:3.

Выявить сильнейшую команду в основное время не удалось. Победитель был определен только в третьем овертайме (буллиты в плей-офф не используются) благодаря удачному броску Данила Файзуллина на 103-й минуте игры - 4:3 в пользу «Нефтяника».

Следующая встреча тех же соперников состоится в пятницу, 27 марта, в Пензе. Счет в серии - 2:0.

