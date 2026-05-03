Губернатор: В этом году создадим в регионе еще 13 спортобъектов

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Семейный» привели в порядок теннисные корты и проверили оборудование. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Все готово к приему сторонников активного образа жизни», - написал он в своем канале в МАХ.

В спорткомплексе «Ахуны» модернизировали раздевалки для посетителей открытого бассейна. На шкафчиках установлены электронные замки, идентификация пользователя проходит через специальный браслет.

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается, чтобы к здоровому образу жизни приобщалось как можно больше жителей Пензенской области.

«Сейчас в регионе работает порядка 4,5 тысячи спортивных сооружений. В этом году создадим еще 13 спортобъектов: 8 площадок для сдачи нормативов ГТО, 3 умные спортплощадки, модульные ФОК и бассейн», - пояснил Олег Мельниченко.

