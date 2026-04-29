На Олимпийской аллее готовятся к устройству бетонной площадки

На Олимпийской аллее в Пензе начались подготовительные работы по устройству бетонной площадки для тестирования населения в рамках комплекса «Готов к труду и обороне».

Об этом в парке Белинского, на балансе которого находится объект, сообщили в среду, 29 апреля.

Речь идет о территории неподалеку от остановки «Перинатальный центр» (бывшая «ПГПУ»), между отрезком аллеи, что ближе всего к улице Лермонтова, и проезжей частью.

Как уже сообщалось, обустройство нового основания и укладка резинового покрытия в зоне площадью 224 кв. м (16×14 м) обойдется в 1 385 284 рубля. Оно должно прослужить не менее 5 лет.

По документам, все работы необходимо выполнить до 30 мая.