Пензенский «Дизель» потерпел поражение в первом матче плей-офф

В воскресенье, 22 марта, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели поражение в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ, уступив «Нефтянику» в Альметьевске.

Хозяева площадки открыли счет на 8-й минуте игры (отличился Искандер Мулюков) и вскоре забили еще один гол (он в копилке Максима Быкова) - 2:0.

До конца первого периода «дизелисты» успели нанести противнику ответный удар, а во втором сравняли счет усилиями Александра Борисенкова, который оформил дубль, - 2:2.

Тем не менее на последних минутах матча игроки «Нефтяника» (Рим Гиниятуллин и Максим Быков) еще дважды огорчили пензенского вратаря. Итог - 2:4 в их пользу.

Следующая встреча тех же соперников состоится 24 марта в Альметьевске. Серия матчей будет проводиться до 4 побед одной из команд.