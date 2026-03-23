Пензенский «Дизель» потерпел поражение в первом матче плей-офф

Спорт

Печать
Max

В воскресенье, 22 марта, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели поражение в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ, уступив «Нефтянику» в Альметьевске.

Хозяева площадки открыли счет на 8-й минуте игры (отличился Искандер Мулюков) и вскоре забили еще один гол (он в копилке Максима Быкова) - 2:0.

До конца первого периода «дизелисты» успели нанести противнику ответный удар, а во втором сравняли счет усилиями Александра Борисенкова, который оформил дубль, - 2:2.

Тем не менее на последних минутах матча игроки «Нефтяника» (Рим Гиниятуллин и Максим Быков) еще дважды огорчили пензенского вратаря. Итог - 2:4 в их пользу.

Следующая встреча тех же соперников состоится 24 марта в Альметьевске. Серия матчей будет проводиться до 4 побед одной из команд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дизель хоккей соревнования
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!