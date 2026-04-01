«Дизель» проиграл матч в Альметьевске со счетом 0:3

В среду, 1 апреля, пензенский «Дизель» сыграл пятый матч серии плей-офф с ХК «Нефтяник». Встреча состоялась в Альметьевске.

В первом периоде ни одной из команд не удалось открыть счет.

Во втором отрезке, на 32-й минуте игры, «нефтяники» забили первую шайбу. С результатом 1:0 в их пользу соперники ушли на перерыв.

В третьем периоде, на 41-й минуте встречи, хозяева льда удвоили свое преимущество (2:0), а через 16 минут утроили - 3:0.

Из предыдущих 4 игр 2 завершились поражением пензенцев (2:4 - 22 марта, 3:4 - 24-го), в 3-й и 4-й они одержали верх (3:1 - 27 марта, 3:0 - 29-го).

Противостояние продолжится до 4 побед одной из команд, после сухого проигрыша «Дизеля» у «Нефтяника» в копилке 3. Очередной матч состоится 3 апреля в Пензе.

