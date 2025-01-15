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Спорт

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Ростов»

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В среду, 15 января, пензенский «Дизель» завершил выездную серию матчей в Ростове-на-Дону. Соперником выступил ХК «Ростов».

В первом периоде голевых моментов не было. Хозяева льда активно атаковали, гости больше времени провели в обороне.

Счет в матче открыли во второй двадцатиминутке. Отличился «дизелист» Владислав Лукин. Он забросил шайбу на 27-й минуте встречи.

В третьем периоде пензенцам удалось закрепить успех. На 47-й минуте матча голкипера соперников огорчил Семен Сухов. На 56-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Александр Борисенков. Встреча закончилась со счетом 3:0.

13 января «Дизель» в Воронеже одержал верх над ХК «Буран». Игра завершилась со счетом 3:2. Это была вторая за сезон победа над воронежской командой.

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