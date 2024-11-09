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Спорт

«Дизель» одержал победу над воронежским «Бураном»

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В субботу, 9 ноября, пензенский ХК «Дизель» принял на своем льду воронежский «Буран». Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

В начале встречи соперники сразу обменялись атаками, однако ничья держалась до 18-й минуты, когда «дизелист» Никита Ли открыл счет. А на 21-й минуте, последней в первом периоде, Илья Квочко оформил второй бросок в ворота «Бурана».

В начале второй 20-минутки «Дизель» продолжил натиск, стараясь закрепить успех. На 26-й минуте гости прорвали оборону и появился риск, что шайба окажется в воротах пензенцев, однако вратарь Артем Арзамасцев выручил свою команду, заслужив аплодисменты болельщиков.

После этого «Буран» попытался переломить ход игры. Марк Павликов сделал бросок в левый нижний угол, но Арзамасцев отразил его. Впрочем, и «дизелист» Семен Сухов не смог забросить в ворота гостей - голкипер отразил атаку.

Второй период закончился с неизменившимся счетом - 2:0 в пользу «Дизеля».

В третьем периоде игра шла бурно, особенно в финале. Игроки «Бурана» вшестером атаковали ворота пензенцев. Голкипер яростно защищал их, тем не менее на 60-й минуте воронежец Вадим Фаттахов все же смог сломить сопротивление - 2:1. И уже через полминуты удар по воротам «Бурана» вновь нанес Никита Ли.

В итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Дизеля».

7 ноября пензенские хоккеисты обыграли ростовчан со счетом 2:1. Следующий матч состоится 11-го числа - с ХК «Тамбов».

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