Площадки спартакиады пенсионеров в Пензе закроют для посетителей

В связи с проведением XI Спартакиады пенсионеров России временно изменится график работы некоторых спортивных сооружений в Пензе. Они станут площадками для проведения соревнований.

Во Дворце единоборств «Воейков» с 1 по 4 сентября будет закрыта центральная арена (с 9:00 до 21:00), 5-7-го - весь объект (с 9:00 до 21:00).

В «Буртасах» посетители не смогут пройти:

- в гимнастическую часть - 2 и 3 сентября (с 8:00 до 21:00 в обе даты), 5-го (с 13:00 до 20:00) и 6-го (с 9:00 до 18:00);

- в бассейны - 2-го числа (с 13:00 до 21:00), 3-го (с 16:00 до 21:00) и 5-го (с 11:00 до 18:00).

4 и 7 сентября объект закроют полностью: с 8:00 до 20:00 - в первый день, с 14:00 до 18:00 - во второй.

Спорткомплекс «Ахуны» не будет работать для посетителей 5 сентября (с 9:00 до 17:00).

В СЗК «Дизель-Арена» недоступным станет 2-й этаж: 5-го числа - с 13:00 до 19:00; 6-го - с 9:00 до 17:00.

«Просим заранее учитывать эту информацию при планировании тренировок и визитов», - сообщили в региональном «Управлении спортивными сооружениями».

XI Спартакиада пенсионеров России состоится в Пензе с 3 по 8 сентября. На нее приедут участники из 72 регионов России, а также команды Беларуси, Финляндии и Казахстана. На подготовку и проведение выделили более 26 млн рублей.