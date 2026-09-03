Опубликована программа финального этапа спартакиады пенсионеров

В четверг, 3 сентября, на сайте Спартакиады пенсионеров России появилось расписание соревнований финального этапа в Пензе.

4-го числа во Дворце спорта «Буртасы» (пр. Строителей, 96) пройдут состязания по дартсу (9:30-13:00 и 13:00-16:00). В те же часы участники будут сдавать нормативы комплекса ГТО.

На 5 сентября в спорткомплексе «Ахуны» (ул. Одоевского, 1) запланированы комбинированная эстафета (10:00-12:00), соревнования по плаванию (11:00-15:00) и пулевой стрельбе (12:00-15:00).

В тот же день в «Дизель-Арене» (ул. Окружная, 163) состоится шахматный турнир (15:00-19:00), в «Буртасах» - игры по настольному теннису (14:00-19:00), в ФОК «Локомотив» (ул. Стрельбищенская, 15а) - тренировка по волейболу (19:30-21:00).

6 сентября в «Буртасах» команды посостязаются в дартс, сдадут нормативы ГТО (оба вида - с 10:00 до 17:00) и сыграют в настольный теннис (9:00-18:00). На Олимпийской аллее пройдут соревнования по легкой атлетике (10:00-12:30), в «Дизель-Арене» - по шахматам (9:00-17:00).

7-го числа в ФОК «Локомотив» после комплекса утренней гимнастики (10:00) состоятся награждение по итогам волейбольных матчей (10:30-11:30) и мастер-класс по городошному спорту (для всех желающих, с 11:30 до 12:00).

3 и 8 сентября в расписании обозначены как дни заезда и отъезда соответственно, соревнований не будет.

Ранее в региональном Управлении спортивными сооружениями предупредили, что в дни проведения спартакиады спортобъекты закроют для обычных посетителей.