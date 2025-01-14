«Дизель» победил в матче против воронежского «Бурана»

14.01.2025 | 09:46

В понедельник, 13 января, пензенский «Дизель» одержал победу в выездном матче. Он сразился в Воронеже с местным «Бураном».

Первую шайбу забили пензенцы на 13-й минуте встречи. Отличился Данила Попов, и до конца отрезка отыграться хозяева не смогли. Однако во втором периоде «Буран» сравнял счет в меньшинстве - на 24-й минуте матча ворота «Дизеля» поразил Антон Сагадеев.

На 36-й минуте сурские спортсмены вновь вырвались вперед, отличился Никита Ли, но на этот раз воронежской команде хватило нескольких секунд, чтобы цифры на табло оказались равными: Иван Манин зажег красный свет за воротами пензенцев.

На это «Дизель» ответил столь же молниеносно, и уже на 37-й минуте Александр Борисенков забил шайбу, которая решила исход игры. 3:2 - таким счет остался до конца встречи. Пензенцы одержали победу над «Бураном» второй раз за сезон.

Следующий матч пройдет также на выезде. В среду, 15 января, команда встретится c клубом «Ростов».